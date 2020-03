Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach einem Rekordwachstum im vergangenen Jahr erwarte die Lufthansa Technik AG wegen der Corona-Krise einen Umsatzeinbruch. "Das volle Ausmaß wird uns erst mit Verzögerung treffen, so dass eine Prognose momentan unmöglich ist, aber erste Auswirkungen sind bereits massiv spürbar", habe nun Vorstandschef Johannes Bußmann erklärt.Alles hänge von der Dauer der Krise ab und wie sich die Fluggesellschaften davon erholten. "Wir haben uns mit einem sehr umfassenden Maßnahmenpaket vorbereitet - auch, um jederzeit lieferfähig sein zu können", habe Bußmann betont."Im vergangenen Jahr haben wir unseren Wachstumskurs sehr erfolgreich fortgesetzt: Über 5.000 betreute Flugzeuge von mehr als 850 Kunden sprechen für sich", habe Bußmann gesagt. "Durch die Internationalität unseres Unternehmens glauben wir, die Auswirkungen der Krise bewältigen zu können."Der Lufthansa-Technik-Konzern gelte mit seinen 35 Tochter- und Beteiligungsunternehmen sowie weltweit mehr als 26.000 Beschäftigten als einer der weltweit führenden Anbieter flugzeugtechnischer Dienstleistungen.Es sei natürlich keine Überraschung, dass Lufthansa Technik angesichts der aktuell "gähnenden Leere" am Himmel zahlreiche Aufträge wegfallen dürften. Die Bewertung der Lufthansa-Aktie sei auch deshalb bereits sehr stark zurückgekommen - was den Milliardär Heinz Hermann Thiele zu massiven Zukäufen veranlasst habe.Da aktuell an den Märkten aber weiterhin Panik herrscht und es noch viele Unwägbarkeiten gibt, können Anleger vorerst an der Seitenlinie abwarten, so . (Analyse vom 23.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link