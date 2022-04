Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe Ryanair-Chef Michael O'Leary bereits erklärt, dass Fliegen vermutlich deutlich teurer werden dürfte. Auch der Vorstandsvorsitzende der größten deutschen Airline, rechne damit, dass die Ticketpreise in den nächsten Wochen und Monaten nach oben gehen würden.So habe Lufthansa-CEO Carsten Spohr im Interview mit dem "Spiegel" erklärt: "Ich gehe davon aus, dass sich weiter verteuert. Treibstoff macht 20 bis 30 Prozent der Kosten eines Fluges aus und der Kerosinpreis at sich in kurzer Zeit fast verdoppelt. Steigt der Ölpreis um zehn Dollar, steigen die Kosten pro Kunden im Schnitt um neun Euro. Wir haben dieses Jahr schon zweimal Preiserhöhungen vorgenommen und es wird voraussichtlich weitere geben."Die Kosten für die Lufthansa würden natürlich derzeit wieder deutlich ansteigen. Angesichts der gemäß den jüngsten Buchungszahlen stark steigenden Reiselust bei Millionen Europäern stünden die Chancen aber gut, dass der MDAX-Konzern diese in Form höherer Ticketpreise weitergeben könne.