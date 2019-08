Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (30.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Chart der Lufthansa-Aktie gleiche einem Trauerspiel: Seit Jahresbeginn habe der DAX-Titel in der Spitze rund 35 Prozent eingebüßt. Doch die Talsohle scheine - zumindest nach Ansicht eines Aufsichtsratsmitglied - durchschritten zu sein. "Der Aktionär" zeige, auf welche Kursmarken es jetzt aus charttechnischer Sicht ankomme.Wie die größte europäische Airline via Adhoc-Mitteilung verkündet habe, habe Dr. Holger Koch, Mitglied des Aufsichtsrats der Lufthansa, heute rund 600 Aktien zum Kurs von 13,99 Euro gekauft. Das Gesamtvolumen belaufe sich demnach auf 8.396,40 Euro. Für Koch scheine der Kurs somit die Talsohle durchschritten zu haben.Damit sei Koch dem Vorstandsvorsitzenden Carsten Spohr gefolgt. Wie "Der Aktionär" berichtet habe, habe Spohr bereits Anfang August rund 13.000 Lufthansa-Aktien erworben.Zudem plane die Lufthansa einem Bericht der Nachrichtenagentur "Bloomberg" zufolge, eine weitere 500-Millionen-Euro-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und fester Verzinsung zu emittieren. Der Konzern könnte so zusätzliches Geld für den andauernden Konzernumbau einsammeln.Die Lufthansa-Aktie bleibe weiterhin günstig bewertet, allerdings sei der DAX-Titel kürzlich unter den Stoppkurs des "Aktionär" bei 12,80 Euro gerutscht.Neueinsteiger sollten zunächst die Bestätigung des Aufwärtstrends, zum Beispiel durch den Bruch des horizontalen Widerstands bei 14,80 Euro, abwarten, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link