Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Streit zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft Ufo gehe in die nächste Runde. So seien nun Streiks für Sonntag, den 20. Oktober, angekündigt worden. Doch noch sei unklar, ob und in welchem Umfang die Kranich-Airline und ihre Tochtergesellschaften wie Eurowings oder SunExpress bestreikt werden könnten.Die Gewerkschaft habe jedenfalls sämtliche Flugbegleiter und Kabinenchefs (Purser) der Kerngesellschaft Lufthansa zu einem Warnstreik zwischen 06:00 und 11:00 Uhr aufgerufen, wie der Vize-Vorsitzende Daniel Flohr am Montag in einer Video-Botschaft verkündet habe. Anders als bei ähnlichen Ankündigungen in den Vorjahren wolle Lufthansa den Flugplan vollständig aufrechterhalten und keinerlei Verbindungen vorsorglich absagen. Man sei sehr zuversichtlich, sämtliche Flüge stattfinden zu lassen, habe eine Unternehmenssprecherin in Frankfurt erklärt. Die Warnstreiks seien rechtswidrig, sodass auch rechtliche Schritte geprüft würden.Die Ufo habe mit weiteren Arbeitskämpfen in anderen Flugbetrieben des Konzerns in Deutschland gedroht. Man habe auch für die Gesellschaften Germanwings, Eurowings, Cityline und SunExpress streikfähige Tarifforderungen aufgestellt. In der kommenden Woche sollten die jeweiligen Tarifkommissionen über Urabstimmungen zu unbefristeten Streiks beraten. Flohr habe dem Lufthansa-Konzern vorgeworfen, einen Machtkampf gegen die Spartengewerkschaften im Hause zu führen. Das hätten auch die Piloten von der Vereinigung Cockpit erlebt.Tatsächlich zweifle Lufthansa schon länger die Legitimität des einst siebenköpfigen Vorstands der Ufo an, dem neben Flohr noch die Vorsitzende Sylvia De La Cruz und Julia Trojan angehören würden. Bereits die für August geplanten Streiks hätten per Gerichtsbeschluss abgesagt werden müssen. Die gewerkschaftliche Tariffähigkeit der Ufo wolle der DAX-Konzern in einem Gerichtsverfahren überprüfen lassen. Zuletzt habe das Arbeitsgericht Frankfurt in erster Instanz festgestellt, dass Ufo die Tarifverträge bei der Lufthansa-Kerngesellschaft rechtmäßig gekündigt habe. Weitere Prozesse und Gerichtsentscheidungen wolle die Gewerkschaft nach eigener Ankündigung nicht abwarten, weil Lufthansa ständig neue Vorwürfe erhebe.Für den Fall, dass Flieger stehenbleiben sollten, werde man Schadenersatz geltend machen, habe Lufthansa zudem angekündigt. "Das Unternehmen spekuliert anscheinend darauf, genügend Streikbrecher zu finden, die bereit sind, auf ihr Streikrecht zu verzichten. Das Risiko von kurzfristigen Streichungen, falls dies misslingt, ist den Kunden gegenüber völlig unverantwortlich", habe dazu Flohr erklärt.Es dürfte spannend werden, inwieweit der Streikaufruf die Lufthansa in den kommenden Tagen und Wochen beeinflussen könne. Die sehr günstig bewertete Aktie bleibt indes nach wie vor ausnahmslos für mutige Anleger mit einem langen Atem geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne bei 11,40 Euro platziert werden. (Analyse vom 15.10.2019)Mit Material von dpa-AFX