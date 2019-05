Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.05.2019/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF)-CEO, Carsten Spohr, verabschiedet sich vom breit aufgestellten Luftfahrtkonzern: Er löst sich vom Catering und gliedert die Jet-Wartung in die Passagiersparte ein, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Zudem verbuche die Lufthansa Group im ersten Quartal 2019 einen Betriebsverlust - keine Seltenheit im meist reiseschwachen Jahresauftakt.Der Luftverkehrskonzern wolle sich zukünftig noch stärker als bisher auf das Fliegen fokussieren: Zum einen wolle das Management die Catering-Tochter LSG Sky Chefs nach einer mehrmonatigen Evaluation tatsächlich verkaufen. Zum anderen werde die Routine-Wartung der Lufthansa-Jets aus der Tochter "Lufthansa Technik AG" in die Passagiersparte des Luftfahrtkonzerns integriert. Ziel sei es die Abläufe und Prozesse im Kerngeschäft zu verbessern und sich sukzessiv von einem breit aufgestellten Aviation-Konzern zu verabschieden, berichte das "Handelsblatt".Die Lufthansa Group sei in folgende fünf Kerngeschäftsfelder aufgeteilt: Das Geschäftsfeld "Network Airlines" umfasse die Premium-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS und Austrian Airlines. Die Billigplattform "Eurowings" setze sich zusammen aus den Flugbetrieben Eurowings, Germanwings, Eurowings Europe und Brussels Airlines mit der Fokussierung auf preissensible Kunden. Diese beiden Geschäftsfelder würden die Passagiersparte repräsentieren. Das Geschäftsfeld "Logistik" beinhalte unter anderem "Lufthansa Cargo" Europas führende Fracht-Airline. Der "Lufthansa Technik Konzern" sei einer der weltweit führenden Anbieter flugzeugtechnischer Dienstleistungen. Im Geschäftsfeld "Catering" sei die LSG Group ein führender Anbieter im Airline-Catering.Das Fliegen, bzw. die Passagiersparte dominiere die Lufthansa-Gruppe schon seit langem. Dies sei unter anderem laut Geschäftsbericht für das Jahr 2018 erkennbar. Würden die Zahlen der Geschäftsfelder "Network Airlines" und der "Eurowings" aufrechnet, habe alleine das Passagiergeschäft im vergangenen Jahr 75% zum Konzernumsatz in Höhe von EUR 35,8 Mrd. beigesteuert. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) seien es sogar 77,5%. Dabei belaste "Eurowings" hier das Betriebsergebnis sogar mit einem Verlust von EUR 231 Mio. Europas größte Fluggesellschaft gehe davon aus, dass diese Sparte im laufenden Jahr die Wende in die schwarzen Zahlen schaffen werde. Dann dürfte der Ergebnisanteil des Passagiergeschäfts sogar noch weiter steigen. Der weitere Verlauf bleibe dennoch abzuwarten.Bei "Eurowings" sei in Q1 2019 sogar ein Rückgang der Stückerlöse von 8,5% gegenüber dem Vorjahresquartal gemeldet worden. Die Low-Cost-Tochter fliege vor allem Kurz- und Mittelstrecke, wo sich der anhaltende Preisdruck besonders durch Ryanair und easyJet zeige. Die Verlustzone solle zwar im Jahr 2019 verlassen werden, doch im ersten Quartal 2019 habe die Tochter wieder einen Betriebsverlust von EUR 257 Mio. zu vermelden. Zudem würden die gestiegenen Treibstoffkosten eine Belastung für den Konzern darstellen. So werde der Aufwand im ersten Quartal 2019 ca. EUR 200 Mio. angehoben.Das sei jedoch kein Grund zur Panik, denn das reiseschwache erste Quartal sei in der Luftfahrt traditionell das schwächste, rote Zahlen seien hier keine Seltenheit. Das Unternehmen erwarte für das Jahr 2019 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von EUR 2,4 bis 3,0 Mrd. Zudem habe der Finanzchef angedeutet, dass die bisherigen Vorausbuchungen für den weiteren Jahresverlauf positiv aussähen. Für das Geschäftsjahr 2018 würden Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende in Höhe von EUR 0,80 je Aktie vorschlagen. Die Dividende würde damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben.Die Lufthansa-Aktie werde aktuell bei EUR 21,87 (30.04.2019) gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch habe bei EUR 25,15 (14.05.2018), das 52-Wochen-Tief bei EUR 17,45 (30.10.2018) gelegen. Bei Bloomberg setzen 15 Analysten die Aktie auf "buy", elf auf "hold" und drei Analysten auf "sell", so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 30.04.2019)