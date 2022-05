Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,969 EUR +1,38% (30.05.2022, 13:57)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,966 EUR +1,24% (30.05.2022, 13:44)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (30.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel pendle weiterhin seitwärts. Weder charttechnisch noch fundamental betrachtet gebe es aktuell klare Signale. Auch die jüngsten Studien der Analysehäuser seien eher zurückhaltend. So habe etwa Berenberg die Lufthansa-Aktie mit Blick auf die Transporttrends im Mai auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen.Während die Lockerung der Covid-19 bedingten Lockdowns in Shanghai für den Welthandel in den kommenden Monaten hilfreich sein dürfte, bedeute der Mangel an chinesischen Fahrern in Verbindung mit dem Rückstau an Häfen, dass die Lieferketten wahrscheinlich noch einige Zeit eingeschränkt bleiben dürften, so Analyst William Fitzalan Howard.Dagegen sei Deutsche Bank Research bulllisher gestimmt. So habe Analyst Jaime Rowbotham das Kursziel für die MDAX-Titel von 7,90 auf 8,00 Euro erhöht und das Votum auf "Hold" belassen. Basis seiner optimistischeren Annahmen für das laufende Jahr sei die Erwartung eines besseren Abschneidens im Frachtgeschäft als bislang befürchtet. Für 2023 und 2024 habe er jedoch die operativen Ergebnisprognosen wegen zusätzlicher Treibstoffkosten und ungünstiger Wechselkurse gesenkt.Die Lufthansa-Aktie bleibt eine Halteposition, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Investierte Anleger sollten nun den Stopp auf 5,50 Euro nachziehen. (Analyse vom 30.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link