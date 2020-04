Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,88 EUR +1,93% (09.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,886 EUR +0,63% (09.04.2020, 22:26)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF)unter die Lupe.Die Lufthansa habe mit dem Corona-Shutdown derzeit so stark zu kämpfen wie kein anderer DAX-Konzern. Das Jahr 2020 werde womöglich eines der schlechtesten der Unternehmensgeschichte werden. Dennoch sollten Anleger die sehr günstig bewertete Aktie weiterhin im Auge behaltenenn, daß das kommende Jahr könnte durchaus wieder stark werden.Regelrecht inflationär lese man derzeit Berichte, wonach wahlweise entweder kein Mensch jemals mehr ein Flugzeug betreten werde oder eben 2021 alles wieder fast wie in der Zeit vor Corona werde. Am wahrscheinlichsten erscheine derzeit, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte der beiden Extrem-Szenarien liegen werde. Dementsprechend hätten mittlerweile auch mehrere Analysten ihre Prognosen für die Umsatz- und Gewinnentwicklung von Lufthansa & Co abgegeben. Und diese könnten sich durchaus sehen lassen.Natürlich stehe aktuell leider noch komplett in den Sternen, wann und in welchem Umfang die Lufthansa wieder einen halbwegs "normalen" Betrieb aufnehmen könne. Dennoch stünden die Chancen gut, dass die Kranich-Airline in den kommenden Jahren weiterhin zu den profitabelsten und stabilsten Fluggesellschaften Europas gehören dürfte. Vor diesem Hintergrund sei der Preis, den Anlegern aktuell für die Lufthansa-Aktien bezahlen müssten, wirklich sehr gering. Allerdings besteh durchaus die Chance, dass Schnäppchenjäger sogar noch etwas günstiger zuschlagen könnten. Eine Kapitalerhöhung werde schließlich immer wahreschinlicher, bei der wohl auch der deutsche Staat einsteigen dürfte, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: