Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie gebe nach einem schwachen Wochenauftakt nun richtig Gas. Mit einem Tagesplus von aktuell knapp vier Prozent habe sie damit den MDAX angeführt. Verantwortlich für die neue Dynamik dürfte der Konkurrent United Airlines sein, der mit seinen Quartalszahlen überrascht habe.Ein optimistischer Ausblick des US-Rivalen United Airlines habe den Aktien von Fluggesellschaften wie der Lufthansa und IAG ( ISIN ES0177542018 WKN A1H6AJ ) am Donnerstag Kursgewinne beschert. Lufthansa-Aktien seien an der Spitze des MDAX um 2,9 Prozent gestiegen, in London sei es für IAG um fast fünf Prozent nach oben gegangen. Air France-KLM hätten in Paris mehr als vier Prozent gewonnen.United Airlines-Chef, Scott Kirby, habe am Vorabend im Zuge des Quartalsberichts von einer starken Nachfrage gesprochen, die er so in seinen 30 Jahren in der Branche nicht gesehen habe. Er gehe mit Blick auf den Sommer von einer starken Erholung des Geschäfts aus. Die Nachfrage boome so sehr, dass im laufenden Quartal nicht nur eine Rückkehr in die Gewinnzone, sondern sogar Rekordumsätze zu erwarten seien.Beflügelt von der guten Stimmung in der Branche habe sich die Lufthansa-Aktie am Donnerstag deutlich von der 50-Tage-Linie bei 7,07 Euro abgehoben und notiere sogar oberhalb der Widerstandszone, die sich zwischen 7,14 und 7,34 Euro aufgespannt habe. Charttechnisch wäre jetzt der Weg bis an die nächsten Zwischenhochs bei 7,67 und 7,92 Euro frei.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.