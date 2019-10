Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,61 EUR +0,21% (01.10.2019, 16:09)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,63 EUR +0,97% (01.10.2019, 16:24)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Papier des Fluggesellschaft könne im heutigen Handel weiter zulegen - obwohl es durchaus deutlichen Gegenwind seitens der Bank of America Merrill Lynch gebe. Dadurch werde es bei der Lufthansa-Aktie nun auch aus charttechnischer Sicht richtig spannend.Denn im - zugegebenermaßen lange erfolglosen - Kampf um eine Bodenbildung könnte nun eine Entscheidung anstehen. Gelinge dem DAX-Titel der Sprung über das Zwischenhoch bei 15,02 Euro, wäre dies ein wichtiger Schritt.Anschließend würde der Widerstandsbereich zwischen 15,50 und 15,60 Euro ins Visier rücken. Sollte auch diese Hürde genommen werden, würden die Chancen rein charttechnisch betrachtet sehr gut stehen, dass die Lufthansa-Aktie ihre Erholung fortsetze. Bis zum Bereich um 18,00 Euro gäbe es "dank" des Kurseinbruchs im Juni dann kaum noch ernstzunehmende Widerstände.DER AKTIONÄR bleibe hingegen für das Papier der Kranich-Airline weiterhin optimistisch gestimmt. Jedoch sind bei einem Investment in die Lufthansa-Aktie nach wie vor starke Nerven gefragt. Wer diese besitzt, sollte sein Investment mit einem Stoppkurs bei 11,40 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link