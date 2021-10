Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,828 EUR -0,39% (13.10.2021, 09:27)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,804 EUR -0,14% (13.10.2021, 09:13)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es seien zweifellos spannende Zeiten für die Fluggesellschaft. Das Management müsse derzeit zahlreiche enorm wichtige Entscheidungen fällen. Der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr habe kürzlich in einem Interview mit der Zeitung "Der Standard" einen Einblick gegeben, wie die Pläne der Lufthansa aussehen würden.Angesprochen auf eine mögliche Impfpflicht für die Mitarbeiter der Kranich-Airline habe Spohr erklärt, dass sich die Notwendigkeit zur Impfung quasi aus dem operativen Geschäft ergebe: "Denn wenn immer mehr Staaten auch von den Crews einen Impfnachweis verlangen, wie es sich aktuell abzeichnet, dann können wir nur noch geimpfte Flugzeugbesatzungen einsetzen."Indes habe sich Spohr von der jüngsten Entwicklung bei den Geschäftsreisen positiv überrascht gezeigt. So habe er gesagt: "Ich bin bei Dienstreisen nicht mehr so pessimistisch wie noch im vergangenen Jahr. Wir gehen nunmehr davon aus, dass das Minus bei Geschäftsreisen mittelfristig bei zehn Prozent oder sogar darunter liegen wird."Eine rasche Erholung der Geschäftsreisen sei für den DAX-Konzern Lufthansa natürlich enorm wichtig. Zusammen mit einem florierenden Nordamerika-Geschäft wäre das einer der Schlüssel auf dem Weg zurück in die schwarzen Zahlen. Ob dies gelinge, stehe allerdings noch in den Sternen.Daher bleibt die Lufthansa-Aktie weiterhin ein heißes Eisen und ausnahmslos für Mutige geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 4,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link