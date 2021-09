Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,864 EUR -1,91% (15.09.2021, 13:10)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,877 EUR -1,54% (15.09.2021, 12:56)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Thieles hätten einen weiteren Teil ihrer Lufthansa-Beteiligung abgestoßen. Wie nun über die Ticker gelaufen sei, habe sich die Familiengesellschaft KB Holding, in welcher die Lufthansa-Aktien der Familie Thiele verwaltet würden, erneut von einem stattlichen Block getrennt.So sei die Beteiligung von Nadia Thiele von 4,52 auf 2,99 Prozent gesunken. Nach dem Tod ihres Mannes Heinz Hermann Thiele im Februar habe sie zunächst noch 10,04 Prozent an der Kranich-Airline gehalten. Drei Monate danach seien die ersten 33 Millionen Akten verkauft worden.Die Lufthansa-Aktie habe indes den Sinkflug der vergangenen Monate weiter fortgesetzt und sei nun auch unter die 8,00-Euro-Marke gefallen.Anleger sollten weiterhin nicht ins fallende Messer greifen und an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link