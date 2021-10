Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,23 EUR +4,85% (01.10.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,18 EUR +4,40% (01.10.2021, 22:26)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.10.2021/ac/a/d)





Köln (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Sandbar Asset Management hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Lufthansa AG weiter deutlich verringert:Die Shortseller von Sandbar Asset Management setzen den Rückzug aus ihren Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) kräftig fort.Die Finanzprofis von Sandbar Asset Management mit Sitz in London, England, haben am 30.09.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Lufthansa-Aktien von 0,75% auf 0,61% reduziert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Lufthansa-Aktien:1,20% Susquehanna International Holdings LLC (30.09.2021)0,94% Jane Street Group LLC (30.09.2021)0,72% Citadel Europe LLP (30.09.2021)0,68% Schonfeld Strategic Advisors (UK) LLP (28.09.2021)0,61% Sandbar Asset Management (30.09.2021)0,59% Marshall Wace LLP (27.09.2021)0,58% Citadel Advisors LLC (27.09.2021)0,57% Millennium Capital Partners LLP (30.09.2021)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 8,06% der Lufthansa-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: