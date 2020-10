Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,05 EUR -5,23% (26.10.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,126 EUR -1,26% (27.10.2020, 09:02)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Experten seien sich einig: Ein Corona-Schnelltest vor dem Abflug könnten das Vertrauen der Passagiere deutlich erhöhen und die Nachfrage endlich nachhaltig ankurbeln. Daher forciere die Lufthansa den Einsatz dieser Tests. Nun sei ein derartiges Projekt in Wien gestartet.So hätten die Passagiere bei bestimmten Flügen der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines die Möglichkeit, einen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen - kostenlos und freiwillig. Im Falle eines positiven Ergebnisses könne der Flug umgehend kostenlos umgebucht oder storniert werden. Im Falle eines negativen Ergebnisses hoffe die Lufthansa mittelfristig darauf, dass dann die teilweise strengen Quarantäne-Regelungen in den Zielländern entfallen könnten.Schnelltests vor dem Abflug könnten die derzeit sehr schwache Passagiernachfrage zumindest wieder etwas ankurbeln. Aber noch habe die Lufthansa einen sehr langen Weg vor sich. Der MDAX-Konzern dürfte auch in den kommenden Monaten tiefrote Zahlen schreiben. Anleger sollten daher nach wie vor an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: