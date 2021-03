Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,915 EUR -2,28% (23.03.2021, 09:08)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,175 EUR -3,12% (22.03.2021)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nur wenige Tage dürfte die Freude bei der Lufthansa und deren Tochter Eurowings über kräftig anziehende Mallorca-Buchungen angehalten haben. Relativ rasch sei Gegenwind vonseiten der Bundesregierung gefolgt. Darüber hinaus habe es noch eine schlechte Nachricht aus Asien gegeben.Und diesmal sei das für die Lufthansa deutlich bedeutendere Langstrecken-Geschäft betroffen. So habe die chinesische Zivilluftfahrtbehörde CAAC ein zweiwöchiges Flugverbot gegen die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) verhängt. Damit werde die Fluggesellschaft dafür bestraft, dass am 5. März bei einem Flug nach Shanghai fünf corona-positive Passagiere an Bord gewesen seien.Die zweiwöchige Zwangspause für die Tochter AUA sei natürlich kein Beinbruch, zeige aber einmal mehr, wie schwierig die Zeiten für Fluggesellschaften derzeit seien. Zumal der Newsflow zuletzt natürlich alles andere als positiv für die Lufthansa-Aktie gewesen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.