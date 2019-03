Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

21,70 EUR -4,95% (14.03.2019, 09:26)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

21,53 EUR -5,49% (14.03.2019, 09:41)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (14.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der deutsche Luftverkehrskonzern habe mit seinen 2018er-Zahlen und v.a. dem vorsichtigen Ausblick auf das laufende Jahr die Anleger etwas verschreckt. Die Lufthansa-Aktie gebe deutlich nach und sei damit am Donnerstag der größte DAX-Verlierer. Dennoch sollten Investoren die Ruhe bewahren und genauer auf das Zahlenwerk blicken.Auch wenn es sich natürlich wenig berauschend lese, dass der Gewinn 2019 erneut stagnieren dürfte, müssten sich Anleger vor Augen halten, dass das Jahr 2017 einfach ein absolutes Ausnahmejahr für die Lufthansa gewsen sei. Damals hätten v.a. positive Einmaleffekte durch die Pleite des Rivalen Air Berlin, relativ niedrige Ölpreise und eine Änderung bei den Pensionsrückstellungen für ein Rekordergebnis gesorgt. Dass die Lufthansa dieses Ertragsniveau nun selbst ohne jegliche positive Sondereffekte sowie Gegenwind an vielen Fronten halten könne, sei eine starke Leistung.Da die Lufthansa auch in diesem Jahr wohl wieder knapp 2 Mrd. Euro verdienen werde, ergebe sich auch für 2019 ein KGV von gerade einmal 5 (was auch im Branchenvergleich sehr niedrig sei). Damit wäre der DAX-Titel auch ohne Wachstum ein attraktives Investment für langfristig orientierte Anleger. Diese könnten weiter zugreifen. Der Stopp sollte bei 16,80 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: