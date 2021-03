Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Reiselust der Deutschen bleibe ungebrochen. Dies spiele der Lufthansa in die Karten. Nach der Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca würden die Buchungen für die Lieblingsinsel der Deutschen deutlich anziehen. Die Tochter Eurowings habe am Sonntag von Buchungen "in einer bisher nicht gekannten Dynamik" gesprochen und kurzfristig 300 zusätzliche Flüge für die Osterzeit aufgelegt.Beim größten Reiseveranstalter TUI seien am Wochenende doppelt so viele Reisen nach Mallorca gebucht worden wie im gleichen Zeitraum vor zwei Jahren, als die Pandemie noch nicht das Geschehen bestimmt habe.Die Lufthansa-Tochter Eurowings wolle bereits am Donnerstag mit den Zusatzflügen nach Mallorca starten. Am Sonntag seien alle fünf Flüge auf die Insel ausgebucht gewesen, für zwei Verbindungen seien nach Angaben einer Sprecherin extra größere Maschinen eingesetzt worden. "Die plötzlichen Buchungseingänge sowie die entsprechenden Zusatzflüge verteilen sich quer über das ganze Land", habe es in einer Erklärung des Unternehmens geheißen.Natürlich seien die Buchungen für einen Osterurlaub nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie würden aber einmal mehr belegen, dass sich weiterhin viele Menschen nach Urlaub sehnen würden. Dies mache Hoffnung auf eine Erholung der privaten Reisen in den kommenden Monaten. Bei den Geschäftsreisen dürfte es hingegen kaum eine derart dynamische Erholung geben, was die Lufthansa voraussichtlich lange belasten werde.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link