Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,062 EUR -1,45% (24.11.2021, 09:33)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,091 EUR -0,43% (24.11.2021, 09:19)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Verunsicherung wächst und das Marktumfeld für Lufthansa& Co werde wieder deutlich rauer. So strotze nun auch Ryanair-Chef Michael O'Leary, der sich in den vergangenen Monaten immer wieder sehr zuversichtlich gezeigt habe, inzwischen nicht mehr vor Optimismus. Er rechne nun mit einer erneut schwierigen Phase.Im Rahmen eines von Eurocontrol ausgestrahlten Webinars habe er die "unlogischen" Einschränkungen kritisiert. O'Leary habe zudem erklärt: "Es ist unvermeidlich, dass wir das Vertrauen zwischen jetzt und Weihnachten untergraben werden, und das wird Weihnachten stören und es wird auch die Menschen zwischen Weihnachten und Neujahr verunsichern, wenn sie normalerweise anfangen, ihre Sommerferien zu buchen." Er habe zudem angemerkt, dass bis zur vergangenen Woche "die Dinge großartig liefen". Nun werde auch er deutlich skeptischer.O'Leary habe zudem betont, dass neue Beschränkungen nur für Ungeimpfte gelten sollten: "Ich denke, jetzt werden wir die Menschen verunsichern, wir werden das Vertrauen untergraben, trotz der hohen Impfraten in ganz Europa."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: