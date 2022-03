12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.03.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das bereinigte EBIT sei in Q4 21 mit EUR -271 Mio. deutlich negativ und auch merklich niedriger als vom Marktkonsensus erwartet gewesen (EUR 212 Mio.). Der Nettoverlust habe EUR -314 Mio. (Marktkonsensus EUR 281 Mio.) betragen und auch der Cash Flow sei mit EUR 261 Mio. deutlich negativ gewesen.Nach zwei verlustreichen Pandemiejahren müsse sich die Lufthansa angesichts des Ukraine-Kriegs auf eine anhaltend schwierige Zeit einstellen. Zwar rechne die Fluglinie heuer mit einer deutlichen Erholung, eine Rückkehr zu schwarzen Zahlen sei aber nach den zwei Verlustjahren nicht in Aussicht gestellt worden. Im Vergleich erwarte der Marktkonsens (Achtung: nur wenige Schätzungen seien in den letzten Tagen nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine aktualisiert worden!) einen leichten Gewinn. Positiv seien jedoch Aussagen zu werten, dass die Sommerkapazität auf Kurz- und Mittelstrecken fast auf dem Niveau von 2019 angepeilt werde. Gesamt werde im Sommer eine Angebotskapazität von rund 85% im Vergleich zu 2019 erwartet. Für das Gesamtjahr rechne die Lufthansa Group durchschnittlich mit einem Kapazitätsangebot von mehr als 70 Prozent im Vergleich zu 2019.Die gesamte Airline-Branche sehe sich im Jahr 2022 mit steigenden externen Kosten konfrontiert. Vor allem würden die deutlich steigenden Ölpreise den Sektor belasten und zusätzlich würden Flugsicherungs- und Flughafenentgelte erhöht.Aufgrund der dramatischen Entwicklungen in der Ukraine und der wirtschaftlichen und geopolitischen Folgen des Konflikts sowie den Unsicherheiten bezüglich des Pandemieverlaufs gebe Lufthansa keinen detaillierten Ergebnisausblick für 2022. Dennoch erwarte das Unternehmen eine weitere Verbesserung des bereinigten EBIT und dem bereinigten Free Cash Flow im Vergleich zu 2021. Die Lufthansa gehe nach einem herausfordernden ersten Quartal, das noch von der Ausbreitung der Omikron-Variante geprägt sei, von einer signifikanten Verbesserung der operativen Ergebnisse in den folgenden Quartalen aus. Aufbauend auf den für das Jahr 2022 prognostizierten Fortschritten bestätige die Lufthansa die für das Jahr 2024 ausgegebenen Ziele (bereinigte EBIT-Marge von mindestens 8% und ein bereinigter ROCE von mindestens 10%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.