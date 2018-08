Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,33 EUR -0,64% (03.08.2018, 12:26)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,33 EUR -1,14% (03.08.2018, 12:39)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa habe sich an den beiden letzten Handelstagen wacker geschlagen und nur einen kleinen Teil der enormen Tagesgewinne nach den überraschend starken Zahlen wieder abgeben müssen.Heute gehe es entgegen dem eher freundlichen Markttrend aber nach unten. Was stecke dahinter? Eigentlich nichts, was den Aktionären größere Sorgen bereiten müsste: IAG habe heute Quartalszahlen präsentiert, die schwächer gewesen seien, als Analysten erwartet hätten. Die IAG-Aktie gebe im frühen Handel deutlich ab und ziehe auch die anderen Airline-Titel ins Minus.Auch wenn die Kursentwicklung der Lufthansa zunächst weiter volatil bleiben könnte, würden die mittel- bis langfristigen Aussichten gut bleiben. Die Bewertung sei mit einem KGV von 6 und einem KBV von 1,1 im Branchenvergleich sehr niedrig, die Bilanz solide und das Chartbild nach erfolgreicher Bodenbildung und dem Überwinden einiger Widerstände wieder deutlich bullisher.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: