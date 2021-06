Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,72 EUR -1,05% (08.06.2021, 08:56)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,818 EUR +0,84% (07.06.2021)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Mehrheit der Analysten bleibe für die Aktie der Lufthansa nach wie vor skeptisch gestimmt. Dazu gehöre nun auch noch die US-Investmentbank Goldman Sachs. Deren Analyst Patrick Creuset habe die Lufthansa-Papiere von "neutral" auf "sell" abgestuft. Das Kursziel habe er von 9,40 auf 8,10 Euro reduziert. Creuset favorisiere aktuell eher Billigflieger (er stufe Ryanair und easyJet jeweils mit "buy" ein) vor Netzwerk-Airlines.Er habe betont, dass die Lufthansa relativ stark abhängig von den wohl über Jahre hinweg schwächelnden Geschäftsreisen sei. Zudem kritisiere er, dass der MDAX-Konzern bei den Kostensenkungen nur begrenzt vorangekommen sei. Darüber hinaus stünden immer noch schwierige Verhandlungen mit den Gewerkschaften bevor.Auch für den "Aktionär" drängt sich wegen der schwierigen Marktlage und der Gefahr einer größeren Kapitalerhöhung vorerst kein Einstieg auf, so Thorsten Küfner. Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei 9,50 Euro beachten. (Analyse vom 08.06.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: