Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,56 EUR +0,65% (23.12.2020, 13:04)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,548 EUR +1,04% (23.12.2020, 12:48)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das sei wichtig gewesen: Die von der Corona-Krise hart getroffene Lufthansa und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hätten sich nun endlich auf einen längerfristigen Krisentarifvertrag bis mindestens Ende März 2022 geeinigt. Unter anderem werde die Kurzarbeit des Cockpitpersonals bis Ende 2021 verlängert.Im Gegenzug würden die Piloten einen Kündigungsschutz bis zum Laufzeitende der Krisenvereinbarung erhalten, die der Konzern bis Ende Juni 2022 verlängern könne. Zudem gebe es einen mit 24 Millionen Euro gefüllten Topf zur Finanzierung sozialverträglicher Maßnahmen im Falle eines Personalabbaus.Die Gewerkschaft habe den Sparbeitrag der Piloten auf bis zu mehr als 450 Millionen Euro beziffert. Zusammen mit dem bereits geschlossenen Paket für 2020 ergäben sich Einsparungen von insgesamt mehr als 600 Millionen Euro.Zunächst habe es mit der Pilotengewerkschaft nur eine Vereinbarung bis zum Ende dieses Jahres gegeben. Lufthansa habe angekündigt, ohne Einigung müssten bereits im Frühjahr rund 500 Kapitäne und 500 Erste Offiziere das Unternehmen verlassen. Das wären rund 20 Prozent der Mannschaft.Dass sich die Lufthansa mit den Piloten habe einigen können, sei natürlich positiv zu werten. Die Sparanstrengungen seien enorm wichtig, damit die Airline zukünftig wieder schwarze Zahlen schreiben könne.Anleger, die auf eine Normalisierung des Flugverkehrs im Verlauf des kommenden Jahres setzen wollen, können bei der Lufthansa-Aktie an Bord bleiben (Stoppkurs: 7,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Favorit im Sektor sei aber weiterhin die Aktie von Ryanair. (Analyse vom 23.12.2020)Mit Material von dpa-AFX