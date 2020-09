Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das sei stark - im heutigen Handel könne dem MDAX-Titel um mehr als fünf Prozent zulegen. Dabei sei die Meldung, die heute über die Ticker laufe, alles andere als erfreulich.Demnach müsse die Lufthansa-Tochter Eurowings ihre für September geplante Kapazität verringern. Ursprünglich habe die Airline mit 60 aktiven Flugzeugen gerechnet, nun werde man laut Eurowings-Chef Jens Bischof wohl "weniger als 50 Maschinen betreiben und damit 70 Prozent weniger als im Vorjahr." Eurowings spüre beispielsweise die neue Quarantäne-Regelung deutlich.Besonders schmerze den Konzern etwa die Entwicklung für Flüge nach Mallorca. So habe Bischof betont: "Die Buchungen sind nach der Neuregelung zunächst um ein Drittel und dann um die Hälfte eingebrochen, das ist krass." Er betone, dass die Perspektiven für den Sektor sich nun erneut verschlechtern würden: "Vor vier oder acht Wochen waren wir optimistischer."Daher ist die Lufthansa-Aktie nach wie vor kein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link