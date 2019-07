Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (30.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Preiskampf im Europageschäft und die gestiegenen Kerosinpreise hätten der Lufthansa im zweiten Quartal wie erwartet einen kräftigen Gewinneinbruch beschert. Die Frage, die sich nun viele Anleger stellen dürften: Sei dies der Tiefpunkt der operativen Entwicklung gewesen oder gehe es mit den Gewinnen weiter bergab?Obwohl der Umsatz mit 9,6 Milliarden Euro rund vier Prozent höher ausgefallen sei als ein Jahr zuvor, sei der operative Gewinn (bereinigtes EBIT) um ein Viertel auf 754 Millionen Euro zurückgegangen, wie der DAX-Konzern mitgeteilt habe. Der Überschuss sei wegen einer bereits angekündigten Steuerrückstellung sogar um 70 Prozent auf 226 Millionen Euro abgesackt."Wir erwarten dass der europäische Markt bis mindestens Ende 2019 weiter vom Preiskampf belastet bleibt", habe die Lufthansa mitgeteilt. Vor allem in Deutschland und Österreich sei der Wettbewerb mit den expandierenden Billigfluggesellschaften hart. Die Lufthansa-Führung um Vorstandschef Carsten Spohr habe bereits Mitte Juni ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr gekappt. Sie gehe nun weiterhin von einem operativen Gewinn zwischen 2,0 und 2,4 Milliarden Euro aus. Ursprünglich hätten es 2,4 bis 3,0 Milliarden Euro werden sollen. Die Billigtochter Eurowings schreibe sogar weiter rote Zahlen und werde nun deutlich zurechtgestutzt.Wie erwartet bleibe das Marktumfeld für die Lufthansa sehr hart. Die Aussagen von Konzernchef Spohr über den womöglich sogar bis Ende des Jahres anhaltenden Preisdruck seien ganz klar negativ gewesen.Mutige Anleger können sich nun wieder positionieren, sollten ihr Investment aber unbedingt mit einem engen Stopp absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Mit Material von dpa-AFX