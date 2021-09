Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa habe heute ihre lange erwartete Kapitalerhöhung angekündigt. Der MDAX-Konzern wolle dabei 2,1 Mrd. Euro einsammeln.Auf seiner Homepage melde das Unternehmen: "Der Bezugspreis von 3,58 Euro je Neuer Aktie entspricht einem Abschlag von 39,3 Prozent auf den TERP (theoretical ex-rights price). Das Bezugsverhältnis beträgt 1:1. Die neuen Aktien sollen Aktionär:innen während der Bezugsfrist voraussichtlich vom 22. September 2021 bis zum 5. Oktober 2021 angeboten werden. Der Bezugsrechtshandel beginnt voraussichtlich am 22. September 2021 und endet am 30. September 2021."14 Banken hätten indes den Betrag von 2,14 Mrd. Euro garantiert. Zudem hätten sich Großaktionäre wie einige zu Blackrock gehörende Investmentfonds verpflichtet, ihre Bezugsrechte auszuüben. Die Lufthansa wolle damit ihre Eigenkapitalbasis stärken sowie die stille Einlage i.H.v. 1 Mrd. Euro zurückzahlen.Der niedrige Bezugspreis der neuen Aktien und die Tatsache, dass sich die Aktienzahl fast verdoppele, dürfte den Aktienkurs in der kommenden Handelswoche zusätzlich nach unten drücken. Es bleibe spannend, auf welchem Niveau sich der Kurs nach monatelangem Abwärtstrend endlich nachhaltig stabilisieren kann. Anleger sollten vorerst noch an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: