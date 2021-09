Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.09.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Die Fluggesellschaft habe die Details zur seit Mitte Juni in Vorbereitung befindlichen Kapitalerhöhung veröffentlicht. Demnach betrage das Bezugsverhältnis 1:1 (bedeute: 597.742.822 neue Aktien; neue Gesamtaktienanzahl nach Kapitalmaßnahme: 1.195.485.644 (gegenwärtig: 597.742.822) Stück; Bezugsfrist: 22.09. bis voraussichtlich 05.10.2021; Bezugsrechtshandel: 22.09. bis voraussichtlich 30.09.2021) sowie der Bezugspreis 3,58 Euro je Aktie (entspreche: -56% gegenüber dem Xetra-Schlusskurs vom 17.09.2021). Die Kapitalmaßnahme sei vollständig durch ein Konsortium abgesichert. Den Bruttoemissionserlös (2,14 Mrd. Euro; Management-Aussage im Vorfeld: deutlich unter 3 bis 4 Mrd. Euro) wolle die Lufthansa eigenen Angaben zufolge zur Rückführung der Staatshilfe (Stille Einlage I des WSF: 1,5 Mrd. Euro; Stille Einlage II des WSF: 1 Mrd. Euro) verwenden (zudem Kündigung des nicht in Anspruch genommenen Teils der Stillen Einlage I bis Ende 2021). Ob der WSF als größter Lufthansa-Einzelaktionär (Anteil (Stand: 19.09.2021): 15,94%) an der Kapitalmaßnahme teilnehme, sei nicht bekannt. Das Timing der Kapitalmaßnahme sei nach Erachten von Diermeier unglücklich (wie im Vorfeld angestrebt noch vor der Bundestagswahl, aber wenige Tage vor der Ankündigung der Aufhebung der Corona-Reisebeschränkungen der USA).Diermeier habe seine Erwartungen angepasst (u.a. EPS 2021e: -2,81 (alt: -3,51) Euro; EPS 2022e: +0,19 (alt: +0,37) Euro). Auch wenn die Lufthansa durch die Kapitalerhöhung die Bilanz stärke (gleichzeitig Verdoppelung der Aktienanzahl), bleibe die Wettbewerbsintensität hoch und die strukturellen Herausforderungen würden nicht geringer.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate) stuft Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, die Lufthansa-Aktie weiterhin mit "verkaufen" ein. Das Kursziel werde von 7,80 Euro auf 5,80 Euro (Kapitalerhöhung berücksichtigt) gesenkt. (Analyse vom 27.09.2021)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: