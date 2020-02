Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,29 EUR +5,30% (05.02.2020, 12:31)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,14 EUR +3,84% (05.02.2020, 12:53)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.02.2020/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Kabinenbeschäftigte der Eurowings haben neue betriebliche Interessenvertretung gewählt - AktiennewsPünktlich zum 100-jährigen Jubiläum des Betriebsverfassungsgesetzes haben die über 1.100 Kabinenbeschäftigten der Eurowings eine neue betriebliche Interessenvertretung gewählt, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die 15-köpfige Personalvertretung besteht von nun an aus 13 ver.di-Mitgliedern. Die Wahlbeteiligung lag bei 70 Prozent.Dazu erklärte der für Eurowings zuständige Gewerkschaftssekretär der ver.di Marvin Reschinsky: "Wir gratulieren allen gewählten Kandidatinnen und Kandidaten und freuen uns über das starke Vertrauen der Belegschaft in ver.di und in unsere Kandidaten sowie über die hohe Wahlbeteiligung. Das ist ein klares Zeichen an die Arbeitgeberseite und demonstriert die Geschlossenheit der Kabine. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem neuen Gremium."Seit Mai 2019 gilt eine Gesetzesänderung im Betriebsverfassungsgesetz, die von der Bundesregierung im vergangenen Jahr als "Lex Ryanair" umgesetzt wurde. Dem voraus ging eine von ver.di vorangetriebene Kampagne. Damit sollen nun erstmals gleiche Rechte und eine "Betriebsratsgarantie" für das fliegende Personal ermöglicht werden. Für das Kabinenpersonal bei Eurowings waren allerdings weiterhin Verhandlungen über einen Tarifvertrag nötig, da bereits tarifliche Regelungen des UFO e.V. bestanden. In diesem Fall ist die direkte Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes versperrt.Die bislang aus lediglich fünf Mitgliedern bestehende Personalvertretung wird jetzt auf die gesetzlich vorgesehenen 15 Mitglieder erhöht und garantiert erstmals weitreichende Mitbestimmungsrechte. (Pressemitteilung vom 04.02.2020)