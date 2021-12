Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Auch das Jahr 2021 werde pandemiebedingt als eines der schlechtesten in die Firmengeschichte der Lufthansa eingehen. Doch die Hoffnung auf ein gutes Jahr 2022 bleibe weiterhin bestehen. So habe die Lufthansa-Tochter Eurowings in Erwartung starker touristischer Nachholeffekte im kommenden Sommer mehr Ziele anfliegen als jemals zuvor.Mehr als 140 Direktverbindungen sollten zur Verfügung stehen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Mit 2.500 Flügen in der Woche erreiche das Angebot bereits wieder fast das Niveau von vor der Corona-Pandemie. Allein 380 Mal in der Woche gehe es von 20 verschiedenen Flughäfen nach Palma de Mallorca. Eurowings decke im Lufthansa-Konzern vor allem Urlaubsflüge in Europa und die erweiterte Mittelmeerregion ab. Man sehe sich mit einer Flotte von 100 Flugzeugen als Deutschlands größte Ferienfluggesellschaft.Die Hoffnung auf eine deutliche Besserung im kommenden Jahr nach den beiden äußerst schwierigen Jahren 2020 und 2021 bleibe bestehen. Aufgrund der aktuellen Marktlage und des angeschlagenen Charts erscheine es aber noch nicht ratsam, auf eine nachhaltige Trendwende der Aktie zu spekulieren.Anleger sollten die Entwicklung vorerst weiter von der Seitenlinie aus beobachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: