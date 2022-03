Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,791 EUR -5,84% (04.03.2022, 16:16)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Zu den am Freitag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Lufthansa gehört. Das Papier des deutschen Luftverkehrskonzerns sei heute unter den Käufen ganz oben zu finden gewesen. Die HSBC habe das Kursziel für die Lufthansa-Aktie angehoben. So würden die Experten der britischen Großbank den fairen Wert der Kranich-Airline nun bei 6,50 Euro sehen. Zuvor habe dieser noch bei 5,20 Euro gelegen. Außerdem sei die Lufthansa-Aktie von "reduce" nun auf "hold" hochgestuft worden, so Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 04.03.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:5,813 EUR -4,45% (04.03.2022, 16:02)