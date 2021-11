Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF

DLAKF





Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Wien (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Lufthansa habe in Q3 21 unerwartet einen operativen Gewinn in Höhe von EUR 17 Mio. erzielen können und damit die Markterwartungen übertroffen. Im Sommerquartal habe die Fluglinie knapp die Hälfte des Passagiervolumens aus Q3 19 befördert.Mit EUR 17 Mio. habe die Lufthansa erstmals in den von der COVID-19 Pandemie betroffenen Quartalen wieder einen operativen Gewinn erwirtschaftet. Bereinigt um Restrukturierungskosten für den laufenden Personalabbau habe der operative Gewinn EUR 272 Mio. betragen. Die Urlaubssaison, eine Rückkehr von Geschäftsreisenden und ein Rekordergebnis von Lufthansa Cargo seien dafür hauptverantwortlich gewesen. Insgesamt habe die Passagieranzahl jedoch weiterhin nur 46% des Vergleichsquartals in 2019 betragen.Der Ausblick des Unternehmens lese sich, vor allem in Anbetracht der aktuell wieder stark steigenden COVID-19 Infektionszahlen, als optimistisch. Der Konzern gehe von einer positiven Nachfrageentwicklung aus. Bereits zum Ende des Q3 hätten die Neubuchungen ca. 80% des Niveaus von 2019 erreicht. Die geplante Öffnung der USA für Reisende aus Europa ab dem 8. November habe bereits in den vergangenen Wochen für stark steigende Nachfrage gesorgt und zeige deutlich, dass der Abbau von Reiserestriktionen einen unmittelbar positiven Einfluss auf die Kundennachfrage habe.Die Lufthansa Group erwarte für Q4 21 weiterhin eine Kapazität, gemessen an angebotenen Sitzkilometern von ca. 60% des Vorkrisenniveaus 2019. Die Fluglinie bestätige damit die Kapazitätserwartung von ca. 40% des Vorkrisenwertes für das Gesamtjahr 2021. Für das Gesamtjahr 2022 werde eine Kapazität von über 70% im Vergleich zu 2019 erwartet. In Q4 21 werde ein positives EBITDA und ein positiver operativer Cash Flow in Aussicht gestellt.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Lufthansa lautete "halten", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.11.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity