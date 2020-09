Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa habe die im ersten Halbjahr stornierten Tickets nach eigenen Angaben weitestgehend erstattet. Die berechtigten Ansprüche, die bei Lufthansa in Deutschland bis Ende Juni eingegangen seien, seien weitestgehend ausbezahlt worden. Offen seien lediglich noch kompliziertere Fälle. Auch diese würden zeitnah abgeschlossen.Insgesamt hätten die Fluggesellschaften der Lufthansa Group in diesem Jahr demnach bislang rund 2,6 Milliarden Euro an insgesamt 6 Millionen Kunden erstattet (Stichtag: 2. September 2020). Offen seien den Angaben zufolge noch 1,1 Millionen Fälle, einschließlich neuer Anträge.Weil Flüge gestrichen werden müssten oder Passagiere aufgrund von Reisewarnungen stornieren würden, entstünden fortlaufend neue Ansprüche. Derzeit würden bei Lufthansa demnach dreimal so viele Erstattungsanträge eingehen wie noch vor der Pandemie. Die Zahl der offenen Anträge werde zwar in den kommenden Wochen weiter abnehmen, aber niemals gänzlich null erreichen würden, habe das Unternehmen erklärt. Der Konzern habe eigentlich angekündigt, bis Ende August die Fälle aus der ersten Jahreshälfte zu erledigen.Nach EU-Recht seien Fluggesellschaften bei von ihnen veranlassten Stornierungen zur Rückzahlung des Ticketpreises innerhalb von sieben Tagen verpflichtet. Nach dem Zusammenbruch des Luftverkehrs im März habe Lufthansa automatische Erstattungsprozesse abgestellt und auf Einzelfallprüfungen bestanden. Wie andere Gesellschaften auch habe sie zudem versucht, die Kunden mit Gutscheinen zu befriedigen. Das Vorgehen habe scharfe Kritik von Verbraucherschützern und Anzeigen bei den Luftaufsichtsbehörden ausgelöst.Zumindest charttechnisch betrachtet sehe es dank der starken Kursentwicklung der vergangenen Handelstage wieder etwas besser aus. Nun wäre es wichtig, dass man die 9-Euro-Marke nachhaltig verteidigen könne.Aktuell drängt sich ein Einstieg aber weiterhin noch nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2020)Mit Material von dpa-AFX