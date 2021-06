Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



11,166 EUR +2,82% (02.06.2021, 11:48)



11,162 EUR +2,50% (02.06.2021, 11:33)



DE0008232125



823212



LHA



DLAKF



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.06.2021/ac/a/d)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Vorstandsmitglied der Lufthansa, Harry Hohmeister, habe für gute Laune bei den Anlegern gesorgt. Er erwarte für Juli und August eine starke Steigerung der Nachfrage. 50 zusätzliche Flugzeuge sollten dafür reaktiviert werden. Beflügelt von dieser Nachricht habe die Lufthansa-Aktie am Dienstag ein neues Kaufsignal generiert.Seitdem das Papier am 1. März ein neues 52-Wochen-Hoch bei 12,96 Euro markiert habe, habe es in Form eines abfallenden Keils konsolidiert. Nach einem starken Kursrutsch vor knapp zwei Wochen, der durch einen groß angelegten Verkauf der Thiele-Erben ausgelöst worden sei, habe sich die Lufthansa-Aktie nun wieder Stück für Stück nach oben gekämpft und habe die Kursverluste wieder wettgemacht.Am gestrigen Dienstag sei der Aktie nun der entscheidende Sprung gelungen. Die Lufthansa-Aktie habe die obere Begrenzung des Keils überschritten, welcher deckungsgleich an der 50-Tage-Linie bei 10,85 Euro verlaufen sei. Aus charttechnischer Sicht sei das ein starkes Kaufsignal. Das nächste kurzfristige Ziel liege nun am horizontalen Widerstand bei 11,20 Euro.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link