Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (11.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa habe die aktuelle Euphorie an den Börsen genutzt, um relativ günstig an frisches Geld zu kommen. Der vom Staat gerettete MDAX-Konzern habe mit der Ausgabe einer Wandelanleihe 600 Mio. Euro bei institutionellen Anlegern eingesammelt, wie er am Dienstagabend in Frankfurt bekannt gegeben habe. Der Zinssatz liege bei 2,0 Prozent p.a. Am Morgen habe die Lufthansa noch damit gerechnet, den Geldgebern einen Zinssatz von 2,25 bis 2,75 Prozent bieten zu müssen.Angesichts der hohen Nachfrage habe die Fluggesellschaft die Konditionen für die Anleger im Tagesverlauf herabgesetzt und die Zielsumme von 525 Mio. auf 600 Mio. Euro erhöht. Den Angaben zufolge sei das Angebot mehr als sechsfach überzeichnet gewesen. Die Lufthansa habe die große Nachfrage als Vertrauensbeweis der Geldgeber gewertet. Die Anleihe sei für den Konzern ein weiterer Schritt, um bestehende Verbindlichkeiten und die staatlichen Hilfsgelder zu refinanzieren.Die Wandelanleihe habe eine Laufzeit bis 17. November 2025. Dann wolle der Luftverkehrskonzern den Investoren ihr Geld zurückzahlen, sofern er die Papiere nicht zuvor zurückgekauft habe oder sie in Aktien gewandelt worden seien.Die Anleger hätten die Möglichkeit, die Anleihe gegen neue oder bestehende Aktien der Lufthansa einzutauschen. Der anfängliche Wandlungspreis sei nun auf 12,96 Euro festgelegt worden, was einer Wandlungsprämie von 40 Prozent über dem Referenzkurs von 9,2545 Euro entspreche.Die Lufthansa-Gruppe habe nach jüngsten Angaben Ende September über liquide Mittel in Höhe von 10,1 Mrd. Euro verfügt. 6,3 Mrd. Euro daraus würden aus der gemeinsamen Staatshilfe von mehr als 9 Mrd. Euro von Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien stammen.Die guten Nachrichten bei der Lufthansa häufen sich endlich wieder, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Favorit des AKTIONÄR im Airline-Sektor bleibe aber weiterhin die Aktie von Ryanair. (Analyse vom 11.11.2020)