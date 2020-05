Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,86 EUR +0,46% (07.05.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,776 EUR -0,94% (07.05.2020, 22:26)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der deutsche Luftverkehrskonzern habe einen Zwischenstand zu den laufenden Rettungsverhandlungen mit der Bundesregierung veröffentlicht. Laut einer Pflichtmitteilung an die Börse vom umfasse das Gesamtpaket ein Volumen von 9 Mrd. Euro. Neben einer stillen Beteiligung des bundeseigenen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) gehe es um einen Kredit in noch ungenannter Höhe und eine direkte Beteiligung des Bundes.Darüber hinaus wolle der deutsche Staat im Aufsichtsrat vertreten sein. Über eine Kapitalbeteiligung des Bundes bis zu einer Sperrminorität von 25% plus einer Stimme würden verschiedene Möglichkeiten diskutiert. In einer Variante könnte der WSF bereits zum Nennwert der Aktie von 2,56 Euro zum Zuge kommen. Dem Einstieg des Bundes könnte ein Kapitalschnitt vorangehen, bei dem Lufthansa-Aktien der bisherigen Eigentümer zum Teil eingezogen würden, um dann in einem zweiten Schritt das Grundkapital wieder auf das vorherige Niveau zu erhöhen.Sollte sich der Bund 25% plus eine Aktien sichern wollen, so müssten rund 160 Mio. neue Anteilscheine ausgegeben werden. Die Aktienanzahl würde damit um ca. ein Drittel steigen. Die Anteile der Alteigentümer würden dadurch natürlich erheblich verwässert werden. Würden die neuen Papiere tatsächlich zu einem Ausgabepreis von 2,56 Euro ausgegeben werden, würde sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau von knapp 8 Euro daraus rein rechnerisch ein neuer Kurs von 6,54 Euro ergeben. Wobei es natürlich durchaus möglich sei, dass sich die Verhandlungen noch länger hinziehen und sich die Konditionen noch ändern würden. Besonderes Augenmerk sollten Anleger dann auch auf die Verzinsung der Staatskredite und des Garantiezinses für die stillen Beteiligung legen.Eine größere Kapitalerhöhung, welche den Kurs zusätzlich belaste, dürfte wohl unvermeidlich sein. Wegen der eher trüben Aussichten und des angeschlagenen Charts sollten Anleger weiterhin nicht einsteigen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.05.2020)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.