Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,28 EUR -0,44% (20.12.2018, 12:27)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,25 EUR -0,26% (20.12.2018, 12:38)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der deutschen Fluggesellschaft werde vorgeworfen, Buchungswebsites diskriminiert zu haben. Die Vorwürfe würden nun soweit gehen, dass die Reise-Lobbygruppe ETTSA bei der EU-Wettbewerbsbehörde Beschwerde eingelegt habe. Im Mittelpunkt der Anschuldigungen stünden Praktiken zur Preisgestaltung, welche nach Meinung von ETTSA nachteilig für Reisevermittler bzw. Buchungswebsites sein sollten. Es bleibe abzuwarten, inwieweit die EU-Wettbewerbshüter die Beschwerde des Verbandes ernst nehmen würden.An der Börse habe die Lufthansa-Aktie 2018 eine fulminante Bruchlandung hingelegt. Seit Januar habe das Papier rund 38% an Wert verloren. Die Analysten würden auf dem aktuellen Bewertungsniveau durchaus Aufholpotenzial sehen und Kursziele jenseits der 25 Euro nennen."Der Aktionär" bleibe für die Lufthansa-Aktie positiv gestimmt. Mutige Anleger könnten weiter zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 16,80 Euro belassen werden, so Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: