Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,894 EUR +0,72% (02.07.2020, 14:28)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,996 EUR +1,53% (02.07.2020, 14:42)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Ratingagentur Moody's habe die Bonität der Lufthansa auf Ba2 von Ba1 gesenkt. Der Ausblick sei negativ. Die Experten würden damit rechnen, dass die Luftfahrtindustrie 2020 und 2021 stark unter Druck bleibe. Im besten Fall werde bei den Passagierzahlen im Jahre 2023 erst wieder das Niveau von 2019 erreicht. Nach Ansicht von Moody's dürfte die Erholung v.a. im internationalen Geschäft und auf der Langstrecke lange Zeit dauern. Da die Lufthansa gerade von diesen Segmenten sehr abhängig sei, dürfte sich der deutsche Luftverkehrskonzern langsamer erholen als viele Konkurrenten.Im angeschlagenen Lufthansa-Konzern bleibe das Frachtgeschäft der Tochter Lufthansa Cargo ein Hoffnungsträger. Weil in der Coronakrise Beilade-Kapazitäten in Passagiermaschinen weggefallen seien, rechne Cargo-Vertriebschefin Dorothea von Bocksberg für die kommenden Jahre mit einer anhaltend hohen Nachfrage für Transportmöglichkeiten in reinen Frachtern.Die jüngste Entwicklung im Frachtgeschäft sei natürlich klar positiv zu werten, reiche jedoch bei weitem nicht aus, um die herben Verluste im Passagiergeschäft auszugleichen. "Der Aktionär" rate angesichts der trüben Aussichten und der negativen Effekte durch die Kapitalerhöhung weiterhin von einem Kauf der Lufthansa-Aktie ab, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link