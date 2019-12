Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das seien Zahlen, die Greta Thunberg sicherlich gefallen dürften: Im November sei der innerdeutsche Flugverkehr um stattliche elf Prozent zurückgegangen. Dies hänge natürlich auch an diversen anderen Sondereffekten, dennoch scheine sich daraus - ähnlich wie in Schweden allmählich ein Trend herauszubilden.Denn laut Angaben des Flughafenverbandes ADV sei dies bereits der vierte monatliche Rückgang. In Schweden habe der Flughafenbetreiber Swedavia AB bereits im Frühjahr einen nachhaltigen Abwärtstrend registriert, während zeitgleich die Eisenbahn stetig neue Rekordzahlen geliefert habe.So weit sei es in Deutschland bisher noch nicht gekommen. Der ADV betone, dass auch etwa die Streckenstreichungen von Eurowings, die Streiks bei der Lufthansa oder die Verringerung von Kapazitäten anderer Fluggesellschaften zu den deutlich gesunkenen Passagierzahlen geführt hätten. Indes seien laut "Bloomberg" auch die Flugzahlen im europäischen Luftverkehr leicht rückläufig gewesen.Das Umfeld für die Airlines werde jedenfalls rauer: Im November habe bereits der Chef des Branchenverbandes IATA erklärt, dass er für den Flugsektor mit zusätzlichen Gegenwind rechne. So plane etwa die Europäische Union eine Kerosinsteuer. Die Deutsche Bahn solle hingegen zukünftig steuerlich entlastet werden. Sie wolle in den kommenden Jahren auch deutlich in den fernverehr investieren, um die Zahl der Passagiere bis 2040 auf 260 Millionen zu steigern - das wären doppelt so viele wie derzeit.Die Lufthansa verdiene vor allem sehr gut an Mittel- und Langstreckenflügen. Vor diesem Hintergrund würden die Aussichten für den DAX-Konzern gut bleiben.Die günstig bewertete und aktuell auch charttechnisch aussichtsreiche Aktie bleibt daher für mutige Anleger nach wie vor attraktiv (Stopp: 13,40 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link