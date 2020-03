Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Wegen der scharfen Einreiseverbote im Zusammenhang mit dem Coronavirus habe die Lufthansa nun auch Flüge nach Israel gestrichen. Ab Sonntag seien alle Verbindungen in das Land bis zum Auslaufen des Winterflugplans am 28. März abgesagt. Auch das chinesische Festland und der Iran würden nicht vom DAX-Konzern angeflogen.Das Unternehmen habe auch weitere Details zu den bereits am Vortag bekannt gewordenen Annullierungen genannt, mit der die angebotene Kapazität um ein rundes Viertel reduziert werde. Rechnerisch würden somit innerhalb der Lufthansa-Gruppe einschließlich ihrer Töchter Swiss, Austrian, Brussels und Eurowings 150 Jets aus der aktuellen Flotte von 770 Flugzeugen "pausieren".Im März seien 7.100 Abflüge von den Drehkreuzen Frankfurt (3.750) und München (3.350) abgesagt worden. Schwerpunkte seien die innerdeutschen Verbindungen mit hohen Frequenzen sowie Flüge nach Italien. Alle europäischen Ziele sollten aber weiterhin erreichbar bleiben, sodass den Kunden in den meisten Fällen eine geeignete Alternative angeboten werden könne.Es werde immer klarer, dass das Coronavirus einen deutlich negativen Effekt auf das Lufthansa-Ergebnis haben dürfte. Andererseits könnte es die laufende Marktbereinigung durch das Ausscheiden schwächerer Rivalen (wie nun etwa Flybe) auch forcieren, wodurch die Lufthansa mittel- bis langfristig betrachtet sogar profitieren würde.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Lufthansa.