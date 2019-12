Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In einem freundlichen Marktumfeld könnten die Anteilscheine der Lufthansa deutlich zulegen. Das Plus falle allerdings weitaus geringer aus als das der beiden Billigflieger Ryanair und easyJet, die teilweise zweistellig an Wert gewinnen würden.So würden der irische und der britische Billigflieger von der Hoffnung auf rasche Klarheit beim Brexit profitieren - ähnlich wie die TUI. Da die Lufthansa davon weitaus weniger stark betroffen sei, falle eben der Zuwachs im heutigen Handel auch deutlich moderater aus.Indes habe der DAX-Konzern gestern seine Verkehrszahlen für den Monat November vorgelegt: Demnach sei das Passagieraufkommen von Lufthansa, Eurowings, Swiss & Co im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent auf 10,35 Millionen Fluggäste gesunken. Dies habe aber vor allem an einer geringeren Anzahl an angebotenen Flügen gelegen. So habe sich die Auslastung im abgelaufenen Monat um 2,3 Prozent auf 80,2 Prozent erhöht.Probleme bereite nach wie vor das konjunkturabhängige Frachtgeschäft. Hier sei die verkaufte Verkehrsleistung um 1,8 Prozent gesunken, die Auslastung habe sich um weitere 2,7 Prozentpunkte auf 65,4 Prozent verringert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: