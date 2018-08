Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.08.2018/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Eurowings-Gruppe - Kein Ergebnis für LGW-Flugbegleiter - AktiennewsDie Verhandlungen zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) blieben am Freitag (31. August 2018) in Berlin ohne Ergebnis, so ver.di in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut de folgenden Pressemeldung:Bei den Verhandlungen geht es um eine Beschäftigungsgarantie und die Gehälter für die rund 400 Flugbegleiter der Eurowings Airline LGW.Aufgrund von Ankündigungen der Geschäftsführung befürchtet ver.di einen Stellenabbau und fordert unter anderem Regelungen für eine Weiterbeschäftigung in der Airline-Gruppe. ver.di hatte die LGW und die Verantwortlichen in der Eurowings-Gruppe aufgefordert, den Erhalt der Arbeitsplätze zu garantieren.Die Airline war Anfang 2018 von der Air Berlin übernommen und in die Eurowings-Gruppe integriert worden. Zuvor waren Streckenrechte und Flugzeuge der Air Berlin auf die LGW übertragen worden.ver.di fordert einen Vergütungstarifvertrag sowie einen Tarifvertrag zur Zukunftssicherung, um die Weiterbeschäftigung in der Airline-Gruppe zu sichern.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: