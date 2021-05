Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,558 EUR -1,20% (31.05.2021, 10:59)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,556 EUR -0,53% (31.05.2021, 11:13)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Papier der deutschen Fluggesellschaft sei in den letzten Wochen in Turbulenzen geraten. Grund dafür seien der Verkauf eines riesigen Aktienpakets vom Erben des Milliardärs Heinz Thiele sowie der politische Konflikt rund um die Vorkommnisse in Weißrussland gewesen. So sehe die charttechnische Lage nun im Detail aus.Bei der Lufthansa-Aktie könnte es jetzt wieder richtig spannend werden. Sie habe Ende März ihre starke Erholungsbewegung, die seit Oktober angehalten habe, gestoppt. Von dort aus habe es sich in Form eines abfallenden Keils bewegt. Nach dem Großverkauf vor knapp zwei Wochen habe der Titel zwar einen sechsprozentigen Sprung nach unten gemacht, habe die Kursverluste seitdem jedoch fast komplett wieder wettmachen können und stehe jetzt nur noch knapp unter der oberen Begrenzung des Keils, der bei 10,85 Euro verlaufe.Da dieser Widerstand durch die parallel verlaufende 50-Tage-Linie verstärkt werde, wäre ein Bruch dieser Marke ein enorm starkes Kaufsignal. Gelinge der Sprung über dieser Hürde, wäre mit Kursen bis an den horizontalen Widerstand bei 11,20 Euro zu rechnen. Pralle es hingegen ab, sei auf Sicht der nächsten Wochen eine anhaltende Konsolidierung innerhalb des Keils wahrscheinlich.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link