Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,78 EUR +0,13% (07.06.2021, 16:23)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,818 EUR +0,84% (07.06.2021, 16:09)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es gehe weiter voran bei der Fluggesellschaft. Nachdem in der Vorwoche bereits Vorstandsmitglied Harry Hohmeister von einer kräftig anziehenden Nachfrage berichtet habe (allerdings natürlich ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau), würden sich nun die Meldungen häufen, wonach die Lufthansa und ihre Töchter immer mehr neue bzw. alte Ziele wieder in den Flugplan aufnehmen würden.Die Experten der britischen Großbank HSBC beeindrucke dies indes nicht. Analyst Andrew Lobbenberg habe in seiner am Montag veröffentlichten Studie das Rating mit "reduce" bestätigt, den fairen Wert des MDAX-Titels habe er unverändert auf 8,50 Euro beziffert.Damit liege er nahezu exakt auf dem durchschnittlichen Kursziel aller 29 Lufthansa-Analysten - von denen immer noch 21 zum Verkauf raten würden - von 8,45 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: