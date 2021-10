Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,862 EUR +0,72% (11.10.2021, 11:03)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,87 EUR +1,75% (11.10.2021, 10:48)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (11.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es sei einer der ganz großen Streitpunkte im vergangenen Jahr gewesen. Solle die Lufthansa Staatshilfen annehmen, wenn eine der Bedingungen die Abgabe von Start- und Landerechten an den Flughäfen in Frankfurt und München seien? Der mittlerweile verstorbene damalige Großaktionär Heinz Hermann Thiele sei diesbezüglich lange Zeit sehr skeptisch gewesen, habe am Ende aber doch noch nachgegeben.Nun könne aber zunächst festgehalten werden: Noch habe die Lufthansa keinen einzigen Slot abgeben müssen. Denn noch immer habe sich kein Lufthansa-Rivale als Interessent für die - in normalen Zeiten - beliebten Start und Landezeiten an den beiden Airports bis Sommer 2022 hervorgetan. "Es gab keine Anfragen für die Slots für den Sommer 2022", habe eine Lufthansa-Sprecherin aero.de erklärt. "Damit bleiben die Slots bei Lufthansa."In den kommenden Monaten könnten sich Lufthansa-Konkurrenten um die Slots für den Winterflugplan 2022/23 bewerben. Dann werde es aber spannend, ob die Lufthansa diese auch weiterhin mangels Interesse behalten könne. Zum einen werde mit einer Erholung des Luftverkehrs gerechnet. Zum anderen wachse auch die Anzahl der möglichen Bewerber. Denn bisher hätten ausschließlich Airlines, die in Frankfurt und München noch nicht aktiv seien, für die Lufthansa-Slots bieten können. Bei der kommenden Auktion seien auch bereits "vorhandene Wettbewerber" zugelassen.