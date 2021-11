Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,539 EUR +3,63% (04.11.2021, 10:09)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,544 EUR +2,65% (04.11.2021, 10:24)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Das Zahlenwerk für das Q3/2021 (deutliche Umsatzsteigerung (y/y), Ergebnis- und Cashflow-Verbesserungen (q/q und y/y); erster EBIT-Gewinn (bereinigt) seit Q4/2019) sei von der allmählichen Erholung des Branchenumfelds von der Covid-19-Pandemie (aber weiterhin signifikant unter dem Vorkrisenniveau) sowie von Restrukturierungserfolgen geprägt gewesen. Es habe weitgehend im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen.Die Gesamtjahres-Guidance sei mehrheitlich wiederholt (Umsatz, bereinigtes EBIT, freier Cashflow; Bruttoinvestitionen) bzw. ergebnisseitig präzisiert worden (mindestens Halbierung des Verlustes (bereinigtes EBIT) ggü. 2020). Dies schließe aber für Q4 einen "Rückfall" in die Verlustzone nicht aus. Insgesamt werde das Lufthansa-Management auf absehbare Zeit seine unternehmerische Freiheit zurückgewinnen (durch die Rückzahlung bzw. Kündigung der Staatshilfe), was Diermeier positiv werte. Jedoch könnten die Aktienverkäufe des WSF die Lufthansa-Aktie belasten. Zudem stünden der Bilanzstärkung (durch die Anfang Oktober vollzogene Kapitalmaßnahme) die anhaltend hohe Wettbewerbsintensität und die strukturellen Herausforderungen der Airline-Branche gegenüber.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate) stuft Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, die Lufthansa-Aktie weiterhin mit "verkaufen" ein. Das Kursziel werde von 5,80 Euro auf 5,90 Euro erhöht. (Analyse vom 04.11.2021)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: