Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

21,61 EUR +0,42% (15.03.2019, 08:53)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.03.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Eingetrübtes Bild - ChartanalyseIm Januar 2018 markierte die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ihr aktuelles Allzeithoch bei 31,26 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei der Wert massiv unter Druck geraten und habe erst bei 17,04 EUR im Oktober 2018 ein Tief gefunden. Anschließend habe die Aktie aber über mehrere Monate stark zugelegt und sei bis 26. Februar 2018 auf ein Hoch bei 23,66 EUR geklettert. Seitdem befinde sich die Aktie erneut in einer Abwärtsbewegung. Dabei habe sie gestern nach den Quartalszahlen mit einer langen schwarzen Kerze eine wichtige Unterstützungszone zwischen 21,92 und 21,61 EUR durchbrochen.Mit diesem Rückfall habe sich ein neues Verkaufssignal ergeben. Zwar könne es ausgehend am 38,2% Retracement bei 21,13 EUR eine mehrtägige Stabilisierung geben, aber danach drohe ein weiterer Rückfall in Richtung 19,57 EUR. Damit sich das Chartbild wieder aufhelle, müsste die Lufthansa über 21,91 EUR ansteigen. In diesem Fall wäre ein Anstieg gen 23,66 EUR möglich. (Analyse vom 15.03.2019)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:21,39 EUR -6,31% (14.03.2019, 17:35)