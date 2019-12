Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,00 EUR +0,71% (06.12.2019, 14:37)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

16,91 EUR +0,80% (06.12.2019, 14:24)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie sei eines der größten Schnäppchen im DAX. Derselben Ansicht sei offenbar auch deren Vorstandschef Carsten Spohr, denn er habe wieder Aktien in sein privates Depot gekauft. Nachdem Spohr zuletzt Anfang August 13.000 Anteile zu einem Preis von durchschnittlich lediglich 14,59 Euro zugegriffen habe, seien es nun sogar 14.000 Aktien gewesen. Der Durchschnittskurs habe dabei bei 16,76 Euro gelegen, wodurch sich seine gesamte Investition auf 234.640 Euro belaufe.Ebenfalls interessant: Die Lufthansa komme bei der Expansion in Asien weiter voran. So habe die Kranich-Airline nun von der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde die Erlaubnis erhalten, die Millionen-Metropole Shenzhen von München aus anfliegen zu können.Die Lufthansa-Aktie sei zwar weiterhin nicht für Anleger mit einem schwachen Nervenkostüm geeignet. Mutige mit einem langen Atem könnten bei der günstig bewerteten Lufthansa-Aktie aber dem Vorbild des CEOs folgen und zugreifen (Stopp: 13,40 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: