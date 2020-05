Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,262 EUR +1,60% (22.05.2020, 10:13)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,29 EUR +0,61% (22.05.2020, 10:28)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Durchatmen bei Aktionären, Mitarbeitern und Gläubigern: Die befürchtete Insolvenz in Eigenverwaltung dürfte vom Tisch sein, in den Verhandlungen zwischen Staat und Lufthansa müssten nur noch die letzten Details geklärt werden. Viele Anleger würden sich fragen, ob nun der Zeitpunkt für den Kauf der Lufthansa-Aktie gekommen sei."Der Aktionär" rate weiterhin von einem Kauf der Lufthansa-Aktie ab. Die Unsicherheit, wann der DAX-Konzern mit seinem Kerngeschäft wieder schwarze Zahlen schreiben könne, się nach wie vor hoch. Hinzu kämen nun noch eine Kapitalerhöhung, die Belastung durch die womöglich sehr hohen Zinsen sowie der anhaltend hohe Wettbewerbsdruck, da selbst schwer angeschlagene Konkurrenten wie z.B. Norwegian Air Shuttle nun mit staatlicher Unterstützung am Markt gehalten würden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: