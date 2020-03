Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,475 EUR -0,22% (06.03.2020, 16:42)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,51 EUR +2,31% (06.03.2020, 16:57)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Aufgrund der Coronavirus-Hysterie beschließe der deutsche Luftverkehrskonzerns nun noch drastischere Maßnahmen. Demnach wolle die Lufthansa ihre Kapazitäten wegen deutlicher Buchungsrückgängen und Flugstornierungen um knapp die Hälfte reduzieren. Der Aktienkurs des DAX-Konzerns springe dennoch kurz nach dieser Meldung ins Plus.Das Marktumfeld für Airlines bleibe weiterhin sehr schwierig. Die Lufthansa dürfte am Ende der Marktkonsolidierung sicherlich zu den Gewinnern gehören. Bis davon aber auch das Konzernergebnis der Kranich-Airline profitieren werde, dürfte es noch dauern. Dementsprechend bleibe die günstig bewertete Lufthansa-Aktie nur für mutige Anleger mit einem langen Atem geeignet (Stopp: 10 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: