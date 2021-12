Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,741 EUR +4,76% (02.12.2021, 21:47)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,625 EUR -0,14% (02.12.2021, 17:41)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Noch im Oktober hätten die Meldungen überwiegend positiv geklungen. Die Lufthansa habe sich sehr optimistisch gezeigt, dass der Luftfahrtsektor seine Erholung von der schwersten Krise der Geschichte auch über den Herbst hinweg fortsetzen werde. Der Flugplan sei immer weiter ausgeweitet worden. Nun gehe es wieder in die andere Richtung.Denn Corona sorge wieder für kräftigen Gegenwind. So wachse von Tag zu Tag die Verunsicherung bei vielen Reisenden. Zudem müssten nun einzelne Destinationen aus dem Angebot genommen werden. So habe der MDAX-Konzern nun erklärt, dass man nicht mehr ins ebenfalls stark Corona-geplagte Kuba fliegen werde.Natürlich seien Flüge nach Kuba nicht der wichtigste Ertragsbringer für die Lufthansa. Doch die Anzeichen würden sich verdichten, dass in den kommenden Wochen und Monaten - man erinnere sich an die Entwicklungen bei vorangegangenen Wellen - noch weitere ähnliche Meldungen folgen würden. Da die Lufthansa-Aktie weiterhin fest im Abwärtstrend stecke, dränge sich vorerst kein Kauf auf, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten imSinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU href="https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/lufthansa-boese-erinnerungen-werden-wach-20241925.html" target="_blank">unter folgendem

