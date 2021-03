Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Im Streit mit der Lufthansa um gekündigte Zulieferflüge erhalte der Ferienflieger Condor Rückendeckung vom Bundeskartellamt. Nach einer vorläufigen Prüfung der Wettbewerbshüter missbrauche der MDAX-Konzern seine Marktmacht im Kampf um touristische Langstrecken-Passagiere, wie die Behörde am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt habe.Die Lufthansa habe den langjährigen Pauschal-Vertrag über Zubringerflüge zu den Condor-Fernreisen im vergangenen November gekündigt. Umsteigeverbindungen mit einem Wechsel der Fluggesellschaft würden dadurch schwieriger buchbar. Condor habe daraufhin Beschwerde beim Bundeskartellamt eingereicht."Wir sind nach vorläufiger Prüfung der Auffassung, dass die Kündigung einen Missbrauch von Marktmacht darstellt", habe Kartellamtspräsident Andreas Mundt auf Anfrage gesagt. "Es wäre natürlich zu begrüßen, wenn die Lufthansa den Vertrag mit der Condor nun doch weiter laufen lassen würde, wie dies einigen Presseberichten der vergangenen Tage zu entnehmen war", habe Mundt gesagt.Der Kranich-Konzern habe erklärt, er könne die Aussagen des Kartellamtes nicht kommentieren: "Uns liegt aktuell noch keine finale schriftliche Entscheidung des Bundeskartellamtes vor - auch läuft derzeit noch die Frist zur Stellungnahme." Die Lufthansa ziehe nach jüngsten Aussagen eines Sprechers in Erwägung, den Vertrag mit Condor vorerst weiterlaufen zu lassen. "Eine finale Entscheidung gibt es bisher nicht", habe der Lufthansa-Sprecher gesagt. Mit Condor habe sich die Airline bislang nicht in Verbindung gesetzt, wie eine Sprecherin des Ferienfliegers auf Anfrage gesagt habe.Condor habe im Streit mit dem Kranich-Konzern zudem beim Gericht der Europäischen Union in Luxemburg Klage eingereicht. Der Ferienflieger wolle die EU-Auflagen für die staatlichen Milliardenhilfen an den Konkurrenten gerichtlich überprüfen lassen.Die letztlich wenig überraschenden Aussagen des Kartellamts hätten den Kurs der Lufthansa-Aktie im gestrigen Handel kaum belastet. Das Papier habe sogar kräftig zugelegt.Anleger können bei der Lufthansa-Aktie nach wie vor investiert bleiben, der Stoppkurs sollte unverändert bei 9,50 Euro gesetzt werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2021)