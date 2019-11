Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Ein guter Wochenstart: Die Lufthansa-Aktie lege erneut zu. Der Grund hierfür dürfte v.a. eine Meldung vom großen Rivalen auf dem europäischen Markt sein. So sorge der Billigflieger Ryanair mit den Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2019/20 (31.03.) für Rückenwind für alle Airline-Aktien. Denn der irische Konzern habe mit seinen Ergebnissen die Analystenprognosen übertroffen.Durch den heutigen Kursanstieg helle sich das Chartbild der Lufthansa-Aktie weiter auf. Das Marktumfeld für Fluggesellschaften bleibe zwar rau. Die Risiken dürften aber auf dem aktuellen Bewertungsniveau der Lufthansa-Aktie bereits mehr als eingepreist sein. Mutige Anleger könnten sich weiterhin positionieren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: